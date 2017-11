Cette semaine pour la « Hollywood night », les stars vont devoir danser sur un titre de BO de film « hollywoodien » et se mettre dans la peau de leur personnage le temps d’une soirée ! Joy Esther et Anthony Colette vont se glisser dans la peau des héros de Game of Thrones, Daenerys Targaryen et Jon Snow. Rien que ça ! Les exclus et répétitions de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.