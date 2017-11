Joy Esther : un rêve d’enfant qui se réalise

Une semaine spéciale s’annonce pour Joy Esther. C’est la Family Choice ! La famille de nos stars préférées choisit la chanson pour le prime de samedi prochain. Au courant de rien, Joy Esther accompagnée de son fidèle danseur, Anthony Collette, est la première à découvrir la nouvelle. Direction la maison familiale où elle retrouve son frère. Fan de Marilyn Monroe et de Mickaël Jackson depuis toute petite, on lui apprend qu’elle va réaliser un rêve d’enfance : danser sur une musique du roi du Moonwalk. Et le tout sur une samba. Depuis le temps qu’elle "saoule" (sympa, le grand frère) tout le monde avec ça, notre Joy est aux anges. Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.