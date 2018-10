L'émotion d'Anouar pour sa première prestation

L'émotion fait partie intégrante de l'émission Danse avec les Stars. Pour sa première prestation, Anouar n'a pas manqué de nous partager ses émotions. En compagnie d'Emmanuelle Berne, Anouar a dansé un charleston. Heureux et ému de danser ce soir, Anouar a versé sa petite larme. Cette année, Camille Combal prendra place sur le parquet pour présenter cette nouvelle saison en y apportant toute sa bonne humeur et son énergie. Il sera accompagné de Karine Ferri qui encouragera les stars et leurs danseurs et les fera réagir aux notes des juges dans la Red Room. EXTRAIT de Danse avec les Stars du 29 septembre 2018.