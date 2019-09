DALS - Le face à face : Moundir Vs Liane Foly, un duel de titans

Qui va quitter l’aventure de "Danse avec les stars" au terme de cette deuxième semaine de compétition. Pour connaître la réponse, deux couples de danseurs vont devoir s’affronter dans une ultime danse : le Face à Face. L’un des deux pourra continuer la compétition, mais lequel ? Ce soir, on retrouve face à face, Moundir et Katrina Patchett d'un côté et de l'autre Liane Foly et Christian Millette. Qui de Moundir ou Liane Foly accèdera à la finale ? La réponse tout de suite en image. - Extrait de l’émission du samedi 27 septembre 2019 – Danse avec les Stars 10