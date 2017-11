Lenni-Kim fond en larmes

La Family Choice c’est demain. Et pour l’occasion, la famille de nos danseurs choisit la musique sur laquelle ils danseront samedi prochain. Et c’est une semaine pleine de surprise qui attend notre jeune Lenni-Kim. En pleine répétition, sa maman lui rend visite suivie de sa grand-mère. Un grand moment d’émotion pour Lenni-kim qui craque et fond en larmes dans les bras de mamie-Kim. De quoi redonner un bon coup de boost pour la fin de semaine. Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.