Cet après-midi, on retrouve notre trio formé par Lenni-Kim, Marie Denigot et Jean-Marc Généreux. Objectif : maîtriser en quelques jours seulement une chorégraphie très difficile et un danse qui l'est tout autant : le Jive. Peu de temps pour travailler, une danse très technique. il va falloir bosser dur. Les répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.