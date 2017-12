Lenni-Kim et Marie Denigot : « Frappe-moi ! »

Plus que quelques heures avant le huitième prime de « Danse avec les Stars ». Un prime spécial « Bienvenue chez les danseurs ». Pour Lenni-Kim et Marie Denigot, on répète le Paso-Doble de ce soir. Quelques dernières recommandations de la part de Marie et c’est parti ! « Il faut que tu t’imagines que tu veux pousser l’air qui est autour de toi, comme si tu étais dans une piscine à balles ». Sage conseil, marie ! Un Paso qui s’annonce violent… Voilà que Marie demande à Lenni-Kim de la frapper ! Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.