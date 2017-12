Lenni-Kim et Marie Denigot : « là, tu fais ton Camille Lacourt ! »

Les répétitions avec Lenni-Kim et Marie Denigot, c’est du sérieux ! Avec la semaine « Bienvenue chez les danseurs », nos deux partenaires vont danser pour la grand-mère de Marie. Et cette dernière a bien l’intention de la rendre fière. De toute façon, Lenni-Kim n’a pas vraiment le droit à l’erreur ! « Tête haute, puissant dans les bras… Non, pas comme ça ! Fais ton Camille Lacourt, tu te prépares à plonger là ! » Et oui, notre nageur de compet’ est toujours parmi nous. En tout cas, avec tous ces efforts, on espère que mamie sera contente ! Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.