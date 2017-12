Lenni-Kim et Marie Denigot : "Si tu me fais ça mercredi soir...."

On retrouve Lenni-Kim et Marie Denigot en pleine répétition. Objectif avoué : améliorer leur toute première danse de la saison, un quickstep sur "La La Land". Chacun est dans son rôle : Lenni-Kim est l'élève appliqué. Marie la prof sévère. Un duo qui a parfaitement fonctionné durant ces dix semaines de compétition puisque Lenni-Kim et Marie Denigot sont en finale. Les exclus de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.