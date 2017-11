Lenni-Kim et Marie Denigot : « On va mettre les bouchées doubles ! »

Lenni-Kim et Marie Denigot se retrouvent à Saint-Nazaire, en bord de plage, pour la semaine « Bienvenue chez les danseurs ». Et pour l’occasion, direction chez la grand-mère de Marie ! Au prochain prime, la jeune danseuse veut faire honneur à sa mamie avec un Paso Doble, danse préférée de cette dernière. Et pour le coup, il va falloir bosser et mettre les bouchées doubles comme le dit si bien mamie Denigot ! Les exclus et répétitions de « Danse avec les Stars », c’est tous les jours sur MYTF1.