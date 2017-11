Lenni-Kim et Marie Denigot : « Je suis la lionne qui vient manger sa gazelle ! »

En pleine répétition, Lenni-Kim et Marie Denigot se préparent pour le prochain prime et on peut dire que ça ne rigole pas ! Tous les deux s’entrainent pour la semaine « Bienvenue chez les danseurs ». Il y a de l’animalité, de l’agressivité, de l’autorité ici attention ! Marie, la lionne et Lenni-Kim, la gazelle. Non, vous n’êtes pas au zoo mais bien sur Danse avec les Stars. Les exclus et répétitions de « Danse avec les Stars », c’est tous les jours sur MYTF1.