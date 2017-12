Lenni-Kim et Marie Denigot : « Je tombe plus haut que d’habitude ! »

Pour la semaine des juges, Lenni-kim et Marie Denigot se sont vu attribuer le juge et nouveau coach, Nicolas Archambault. Et les répétitions commencent fort ! La pauvre Marie entourée des deux hommes de la bande, doit se faire porter et lâcher à terre. Attention à la réception, ça peut faire mal et ce n’est pas le moment de se casser quelque chose ! La demi-finale c’est pour bientôt ! Les exclus de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.