Répétitions : Lenni-Kim et Marie Denigot : un nouveau lien qui se crée

Après la « Hollywood night » la semaine dernière, place à une autre thématique : « Bienvenue chez les danseurs » cette semaine. Nos danseurs vont ouvrir les portes de leur intimité à leur partenaire. Un lien encore plus fort va se créer entre nos deux danseurs. Direction Saint-Nazaire, chez la grand-mère de Marie, véritable soutien depuis toujours pour la jeune fille. Encore plus proches, c’est toujours plein de complicité que Lenni-Kim et Marie Denigot danseront un Paso Doble sur un titre de E.S Posthumus, « Unstoppable » - Extrait de l’émission du 2 décembre 2017 – Danse avec les Stars 8