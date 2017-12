Lenni-kim et Marie Denigot : « Il va falloir mettre la barre un peu plus haute ! »

Une deuxième danse s’ajoute cette semaine : « ma danse coup de cœur ». Chaque star doit choisir la musique sur laquelle il va danser samedi prochain. Et aujourd’hui, Marie Denigot découvre ce que son partenaire lui a prévu pour le neuvième prime. Lenni-Kim a donc décidé de danser sur « Hey Pachuco » de Royal Crown Revue, tiré de la bande originale du film « The Mask ». Et c’est parti pour un Quickstep des plus « crazy » ! Et oui, il s’agit du deuxième Quickstep depuis le début de l’émission pour nos deux partenaires. Ils vont donc devoir se surpasser et mettre la barre encore plus haute pour la demi-finale ! Les exclus de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.