Lenni-Kim et Marie Denigot : « Je vous vois gagner l’aventure ! »

Cette semaine, semaine spéciale juges ! Pour l'occasion, c'est Nicolas Archambault qui coachera Lenni-Kim et marie Denigot. Et c'est sans surprise qu'il leurs annonce qu'ils danseront tous les trois sur un Contemporain. Le premier de nos deux jeunes danseurs dans l'aventure ! Qui de mieux que Nicolas Archambault pour une danse contemporaine ? Et selon notre nouveau coach, cette prestation va les propulser jusqu'en finale. Pour ça, pas de temps à perdre, les répétitions ça commencent maintenant !