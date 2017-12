Lenni-Kim et Marie Denigot : « y a du boulot ! »

Un gros défi attend nos danseurs cette semaine : la danse à l’aveugle. Et ce qui est sûr, c’est qu’elle va donner du fil à retordre à tous nos candidats ! Ils ne pourront pas s’entraîner en musique mais seulement à l’aide du rythme d’un métronome. Ce n’est que le jour du prime, trente minutes avant leur prestation, qu’ils connaîtront la musique sur laquelle ils danseront. Pour Lenni-Kim et Marie Denigot, ça sera un Jive. Et ce qu’on peut dire, c’est que ça va bien bouger sur le parquet ! En pleine répétition, nos deux danseurs sont très concentrés. Pas de pause, à peine le temps de boire de l’eau que c’est déjà reparti ! Courage, la finale approche à grand pas ! Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.