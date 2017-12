Répétitions : Lenni-Kim et Marie Denigot

Après une très belle prestation la semaine dernière pour la « Hollywood Night » qui leur a permis de se classer en quatrième position du classement des juges, Lenni-Kim et sa partenaire Marie Denigot ont bien l’intention de gratter encore des points dans le classement. Pour se hisser à la première place, ils ont travaillé avec passion et détermination toute la semaine pour ce prime spécial « Bienvenue chez les danseurs ». Au programme pour eux : un Paso Doble et un Jive pour la seconde chorégraphie. Petite particularité pour ce Jive, les danseurs ont travaillé toute la semaine sans connaître la musique sur laquelle ils allaient performer. Ce soir, ils dansent sur "La Bamba" de Los Lobos. Extrait de l’émission du Samedi 2 décembre 2017 – Danse avec les Stars 8