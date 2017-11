Lenni-Kim et Marie : "le fouet, nouvel accessoire tendance !"

Direction la salle de répétitions de Lenni-Kim et Marie Denigot pour une nouvelle séance d'entrainement. Au programme : un porté périlleux. Après plusieurs tentatives et une nuque défaite pour Marie Denigot, nos deux compères font un break avec le nouvel accessoire tendance de la saison de "Danse avec les stars" : le fouet, déjà aperçu dans la salle de répétitions de Camille Lacourt et Hajiba Fahmy... Les exclus et répétitions de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.