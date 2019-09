DALS - Liane Foly et Christian Millette – Rumba – Bee Gees

Ce soir, Liane Foly et son partenaire Christian Millette dansent une Rumba sur le titre « How deep is your love » des Bee Gees. La semaine dernière, le couple de danseurs s’est hissé en 4e position du classement avec un Quickstep endiablé ! Mais attention à ne pas mettre trop d’énergie dans chaque pas. Comme le soulignait Chris Marques « Il faut trouver l’équilibre ». Ont-il réussi ce nouveau défi ? La réponse en images. Extrait de l'émission du samedi 28 septembre 2019 de Danse avec les stars.