Liane Foly : « Je ne suis pas une fille facile ! »

Elle n’a pas froid aux yeux et elle le fait savoir ! Entre déhanché sexy et regards charmeurs, Liane Foly met le paquet pour sa première prestation. Pour le premier prime de la saison 10 de Danse avec les Stars, Liane Foly et son partenaire Christian Millette dansent sur un quickstep enivrant. Très vite, la chanteuse se montre à l’aise avec la chorégraphie sous les yeux de son partenaire. Pour découvrir sa performance avec son partenaire Christian Millette, rendez-vous le 21 septembre pour le premier prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.