DALS - Linda Hardy et Christophe Licata : leur truc, c’est le fouet

J-1 avant le premier prime de DALS. « Ça fait longtemps qu’on ne m’a pas fouettée » Ça va, on vous dérange pas trop ? Linda Hardy découvre peu à peu le jargon employé pour le tango argentin. Sensuelle et dynamique, cette danse présente de nombreuses nuances. L’ancienne Miss France doit alterner entre lenteur et peps. Pour cela, son partenaire Christophe Licata lui présente « le fouet » et la réaction de Linda vaut le détour ! Pour découvrir sa performance avec son partenaire Christophe Licata, rendez-vous le 21 septembre pour le premier prime de Danse avec les Stars sur TF1.