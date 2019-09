C’est la troisième ancienne Miss France à faire partie de la compétition Danse avec les Stars. Linda Hardy, désormais comédienne, s’apprête à montrer ses talents de danseuse dans cette nouvelle saison de Danse avec les Stars. Exigeante et perfectionniste, Linda Hardy veut se laisser porter et se dévoiler un peu plus au téléspectateur. Rendez-vous le 21 septembre sur TF1 pour le premier prime de Danse avec les Stars saison 10 !