Lio et Christian Millette l Banana split l Quickstep l DALS 09

Cette quatrième semaine de compétition « Danse avec les stars » commence très bien pour la chanteuse Lio. En plus d’être arrivée première dans le classement, exæquo avec Pamela Anderson et Maxime Dereymez avec 32 points, celle-ci apprend qu’elle dansera sur l’une de ses chansons : « Banana split ». Quoi de mieux pour entamer les répétitions de bonne humeur. Lio et son coach et partenaire, Christian Millette, vont donc interpréter un Quickstep pour la plus grande joie de la chanteuse. La musique de leur prestation leur portera-t-elle chance pour rester en tête du classement ? La réponse en image. - Extrait de l’émission du samedi 20 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9