Lio et Christian Millette l Samba do Brazil l Samba l DALS 09

Arrivés premiers du classement, Lio et Christian Millette commencent cette troisième semaine du bon pied. Mais ce n’est pas une raison de s’endormir sur ses lauriers. Il faut continuer de s’entraîner encore et encore pour garder le titre de premier de la classe. Plus facile à dire qu’à faire. La chanteuse, Lio, et son partenaire, Christian Millette, vont devoir se montrer au top pour leur Samba qu’ils interprèteront sur un titre de Bellini : « Samba do Brazil ». Alors, Vont-ils réussir à faire un sans faute ? - Extrait de l’émission du samedi 13 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9