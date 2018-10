Lio et Christian Millette l Sur un prélude de Bach l Foxtrot l DALS S09

A la deuxième place, exæquo avec Terence Telle et Fauve Hautot, Lio et Christian Millette n’ont qu’un point de retard pour arriver en tête du classement. Ils ne sont qu’à deux doigts de détrôner le couple Héloïse Martin et Christophe Licata et pour cela, ils vont devoir tout déchirer au deuxième prime ! Pas le droit à l’erreur car les éliminations commencent et ce n’est pas un mais deux couples qui devront quitter l’aventure « Danse avec les stars ». Pour convaincre les juges qu’ils ont leur place ici, Lio et Christian Millette vont danser un Foxtrot sur un titre de Maurane : « Sur un prélude de Bach ». Et en plus de leur prestation, ils vont devoir réaliser une arabesque désaxée en rotation. Rien que le nom de cette figure, ça peut donner des sueurs froides ! Lio et Christian Millette vont-ils pouvoir se hisser à la première place du classement ? La réponse en image. - Extrait de l’émission du samedi 06 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9