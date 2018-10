Lio : "les petits moments de panique ont peut-être joué contre nous"

Lio n'a pourtant pas démérité, et pourtant... C'est elle qui quitte l'aventure "Danse avec les Stars", ce soir. Très bien placée lors des premiers primes, cette semaine Lio a fléchi. Une faiblesse qui lui a été fatale. En ballotage face à Héloïse Martin, les téléspectateurs ont préféré la petite bretonne. On la retrouve en compagnie de Karine Ferri et de son danseur Christian Millette pour son interview exclusive. Extrait de l’émission du samedi 20 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9