Jean-Marc Généreux / Chris Marques : T'avais le look Coco !

Après avoir découvert les coulisses, place au look de l'émission ! Nos danseurs sont beaux et bien apprêtés, tout comme le jury. Ce soir, focus sur le look de Jean-Marc Généreux. Pantalon à pince et joli blaser, notre québécquois préféré met un point d'honneur à toujours être "sapé comme jamais". Tout au long de la soirée, Camille Combal, accompagné de Karine Ferri, reviendront sur les temps forts de l’émission.Au programme, des magnétos exclusifs : les coulisses du prime, les "off" des personnalités lors de leur semaine d'entraînement, sans oublier tous les moments incontournables auxquels vous avez échappé. EXTRAIT de Danse avec les stars du 29 septembre 2018.