DALS - Moundir, ému aux larmes après un message de sa femme

L'émotion était au rendez-vous samedi soir dans Danse avec les stars ! Aux côtés de sa danseuse Katrina Patchett, Moundir a dansé un Jazz Broadway sur le titre de Charles Aznavour. Et pour cette première, sa femme lui a reservé une petite surprise : un message d'encouragement aux côtés de sa fille et son fils. L'animateur, ému, n'a pas réussi à retenir ses larmes... On vous laisse découvrir en images. Extrait de l'émission du samedi 21 septembre 2019 de Danse avec les stars.