DALS - Moundir : « Tu veux que je ressemble à un Big Jim"

J-1 avant le premier prime DALS. L'étau se resserre et le couple Moundir/Katrina Patchett peaufine les derniers détails de la chorégraphie… Notamment la posture de Moundir ! « Tu as le dos rond Moundir, tiens-toi bien droit ! » lui répète sa partenaire. Moundir est prêt à tout pour livrer la meilleure des performances demain soir lors du prime, quitte à se prendre pour quelqu'un d'autre : « Je vais être Moundir de Versailles ». On a hâte de voir ça !