Les OFF des répétitions : Les chaussettes de l'Archiduchesse...

Cette semaine c'était la Crazy Night. une Crazy Night que l'on retrouve dans les salles de répétition. Entre le rire de Fantomas de Maxime Dereymez et surtout la discussion surréaliste et pourtant très sérieuse entre Christian Millette et Elodie Gossuin sur le thème, accrochez-vous, des chaussettes. Oui ! Vous avez bien entendu des chaussettes... Le fou-rire est garanti. Si vous n'avez pas pu regarder la séquence. Promis... Cliquez ! Extrait de l’émission du 28 octobre 2017 – Danse avec les Stars 8