Pamela Anderson et Maxime Dereymez l Can’t help falling in love l Valse viennoise l DALS 09

Pour ce troisième prime, notre star internationale, Pamela Anderson, et son coach, Maxime Dereymez, ont bien l’intention de montrer au jury de quoi ils sont capables. Arrivés 4e au classement la semaine dernière, ils convoitent au moins une petite place dans le top 3 cette fois-ci. Pour convaincre les juges de leur talent, Pamela Anderson et Maxime Dereymez vont interpréter une Valse viennoise sur un titre d’Elvis Presley : « Can’t help falling in love ». Une danse en hommage à ses parents. Vont-ils conquérir le cœur du jury avec leur prestation ? - Extrait de l’émission du samedi 13 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9