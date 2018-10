Pamela Anderson et Maxime Dereymez l I'm Every Woman l Chacha l DALS S09

Pour la première fois dans “Danse avec les stars”, une star internationale participe à la compétition. Cette star n’est autre que Pamela Anderson. Malheureusement, les répétitions ont mal commencé pour elle. Mais après s’être remise de sa blessure, Pamela Anderson, coachée par Maxime Dereymez, a bien l’intention de s’entraîner dur pour aller le plus loin possible dans la compétition de « Danse avec les stars » et d’assurer le spectacle. Pour le premier prime de cette neuvième saison, le couple interprète un Chacha sur le titre « I’m every woman » d’Aretha Franklin. - Extrait de l’émission du samedi 29 septembre 2018 – Danse avec les Stars 9