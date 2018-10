Pamela Anderson et Maxime Dereymez l Pull marine l Contemporain l DALS S09

Ce deuxième prime est la première soirée d’élimination. Si Pamela Anderson et Maxime Dereymez veulent continuer « Danse avec les stars », ils vont devoir se surpasser pour ne pas être l’un des deux couples qui devra quitter l’aventure. La semaine dernière, ils comptabilisaient 22 points et n’étaient seulement qu’à la huitième place du classement. Pour avoir une chance de conquérir le cœur des juges, ils vont devoir parfaitement réaliser un Charleston sur un titre d’Isabelle Adjani : « Pull marine ». Mais cette semaine, les juges ont voulu corser un peu le jeu avec un petit défi lancé à tous les danseurs. Ce soir, en plus de sa prestation, Pamela Anderson va devoir danser les yeux bandés pendant 15 secondes ! Va-t-elle réussir cet exploit ? - Extrait de l’émission du samedi 06 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9