Pamela Anderson et Maxime Dereymez | You can leave your hat on | Rumba

Ce soir, c’est sur le titre de Joe Cooker « You can leave you hat on » que Pamela Anderson et Maxime Dereymez performeront. La semaine dernière, notre star internationale est revenue en force. Après une semaine de repos intensif, elle est arrivée sur le parquet de Danse avec les stars, plus motivée que jamais pour se hisser à la première place du classement. Et ça n’a pas manqué ! Le couple de danseurs a impressionné le jury. Patrick Dupont, Chris Marques et Jean-Marc Généreux leur ont donné trois 9 tandis que Shy’m leur offre son premier 10 de la saison. La pression est donc à son maximum. Pamela Anderson et Maxime Dereymez ont répété plus durement que les semaines précédentes pour tenter de garder leur première place. Est-ce que cela a été suffisant ? On regarde en image. Extrait de l’émission du samedi 03 novembre 2018 – Danse avec les stars 9.