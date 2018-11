Ca y est. Le sort est jeté. Les votes sont clos. Nous allons découvrir qui de Terence Telle et Fauve Hautot ou Iris Mittenaere et Anthony Colette va continuer l’aventure « Danse avec les Stars » et accéder à la finale qui aura lieu samedi prochain ? Après neuf semaines de compétition, découvrez la star qui a quitté l'aventure le 24 novembre - Extrait de l’émission du samedi 24 novembre 2018 - Danse avec les Stars 9