En piste pour la Soirée des Juges

Ce soir, Sandrine Quétier et Jean-Luc Reichmann, son co-animateur d'un soir, accueilleront nos 8 Stars encore en compétition pour LA SOIRÉE DES JUGES ! La soirée sera entièrement orchestrée par nos emblématiques juges : Fauve Hautot, Nicolas Archambault, Jean-Marc Généreux et Chris Marques ! Chaque juge coachera deux couples et dansera avec eux une partie de la prestation afin de leur permettre de réaliser la meilleure performance possible. Dans la compétition, les Stars n'ont plus une, mais deux notes : technique et artistique. Il leur faudra donc parvenir à allier interprétation et technique pour impressionner le jury !