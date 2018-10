Portrait : JeanFi Jeanssens et Marie Denigot vu par...

Marie Denigot reprend son grade de coach et Jeanfi Janssens file droit Après avoir participé à la saison 7 et 8 de « Danse avec les stars », Marie Denigot renfile son costume de coach pour une troisième saison. Et c’est Jeanfi Janssens qui sera son élève cette année. Les premières répétitions s’annoncent plus qu’intenses et c’est peu de le dire. Marie Denigot va en faire voir de toutes les couleurs à Jeanfi Janssens pour convaincre les juges et se dresser en tête du classement. Il va falloir assurer ! - Extrait de l’émission du samedi 29 septembre 2018 – Danse avec les Stars 9