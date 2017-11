Sur un Foxtrot et un Quickstep, Tatiana Silva et Christophe Licata (All I Want For Christmas is You)

Pour ce sixième prime, nos couples vont célébrer la Family Choice. Pour chaque danseur, leur famille leurs choisit une musique pour samedi prochain. Tatiana Silva et Christophe Licata vont tenter de séduire nos quatre juges sur un titre de Mariah Carey, « All I Want For Christmas is You ». Pour ça, ils doivent relever le défi d’une prestation en deux danses : un Foxtrot et un Quickstep - Extrait de l’émission du 18 novembre 2017 – Danse avec les Stars 8