Nos danseurs ont eu une semaine pour préparer la Family Choice. Pour ce prime, les familles de chaque danseur ont choisi une musique spécialement pour eux. Toujours à la traîne, Sinclair et Denitsa souhaitent de tout cœur remonter dans le classement. Pour ça, ils vont devoir convaincre les juges avec un Jive sur « Wake Me Up Before You Gogo » de Wham - Extrait de l’émission du 18 novembre 2017 – Danse avec les Stars 8