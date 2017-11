Sur une Samba, Joy Esther et Anthony Colette (Wanna be startin’somethin’)

Après le Switch place à la Family Choice ! Joy récupère son danseur, Anthony Colette, et c’est parti pour une semaine intensive sur un son de Michaël Jackson sélectionné par le frère de la jeune actrice. Avec une Samba, notre couple dansera sur « Wanna Be Startin’ Somethin » et espère bien conquérir le cœur des juges. Ce qui est sûr, c’est que Joy aura réalisé un rêve d’enfant : danser sur une musique de l’une de ses idoles - Extrait de l’émission du 18 novembre 2017 – Danse avec les Stars 8