Qui dansera avec les stars? - S02 E01 - Episode 1

Chaque saison, de nouveaux danseurs intègrent la troupe des danseurs professionnels de "Danse avec les stars". Mais avant de fouler le parquet le plus célèbre de France, il faut passer des auditions de haut niveau. Et pour la deuxième saison consécutive, ces dernières ont été filmées ! Cette année, ils sont 34 danseurs à avoir le même rêve et pour le réaliser, ils vont vivre des moments forts, intenses et parfois difficiles… Tous espèrent voir leur destin basculer mais les places sont très chères… Alors, qui dansera avec les stars ?