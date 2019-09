Ca y est. Le sort est jeté. Les votes sont clos. Nous allons découvrir qui de Moundir et Katrina Patchett ou Liane Foly et Christian Millette va continuer l’aventure « Danse avec les Stars » et accéder à cette troisième semaine. Découvrez la star qui a quitté l'aventure le 27 septembre - Extrait de l’émission du samedi 27 septembre 2019 - Danse avec les Stars 10

En savoir plus sur Moundir