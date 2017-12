Redécouvrez le parcours du deuxième finaliste de Danse avec les Stars

La saison 8 de Danse avec les Stars se termine. Un peu déçus, on les comprend, mais tout de même heureux d’en être arrivés jusque-là, ce sont deux danseurs, Lenni-Kim et Marie Denigot, que l’on retrouve encore plus unis que jamais. A deux doigts de remporter le trophée, notre couple aura fait du chemin pour décrocher la deuxième place. Vous êtes nostalgiques ? Alors, redécouvrez tout de suite leur parcours depuis le début de l’aventure. Extrait de l’émission du 13 décembre 2017 – Danse avec les Stars 8