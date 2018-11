Répétions : Clément Rémiens, un os dans la chorégraphie

Cette semaine, Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova ont accueilli un troisième larron en salle de répétitions. Et non des moindres puisqu’il s’agit de Jean-Marc Généreux le plus fou des québécois. Son langage fleuri fait, depuis le lancement de « Danse avec les Stars », les grandes heures des debriefs des juges. On commence à connaitre un peu mieux ses techniques d’apprentissage. Et cela vaut les meilleurs debriefs du prime. L’arrivée fracassante d’Hector, le squelette, les répétitions menées tambour battant. Clément Rémiens possède une véritable condition physique de sportif. La preuve. - Extrait Danse avec les Stars du 17 novembre 2018