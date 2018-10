Répétition : Basile Boli et Katrina Patchett ont mangé du lion

Outre les répétitions, cette quatrième semaine de compétition « Danse avec les stars » commence surtout avec une pointe de soulagement pour l’ancien footballeur, Basile Boli, et sa coach et partenaire, Katrina Patchett. Au dernier prime, le couple de danseurs était arrivé avant-dernier avec un total de 25 points et avait dû aller jusqu’au Face à Face contre Vincent Moscato et Candice Pascal. Basile Boli et Katrina Patchett ont été repêchés par le public avec une grande majorité. Ils peuvent donc continuer l’aventure. Pour se rattraper et tenter de se hisser un peu plus haut dans le classement, les deux danseurs vont interpréter une Salsa sur un titre de Psy : « Gangnam style ». Vont-ils conquérir le cœur du jury et gagner des places au classement ? La réponse tout de suite en image. - Extrait de l’émission du samedi 20 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9