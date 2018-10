Répétition : Clément Rémiens, "Le lion doit manger le poussin"

C’est reparti pour une quatrième semaine de compétition. Et les répétitions commencent fort pour notre acteur de « Demain nous appartient », Clément Rémiens, et sa coach et partenaire, Denitsa Ikonomova. Samedi dernier, ils sont arrivés sixièmes dans le classement avec un total de 26 points. Le couple de danseurs a bien l’intention de donner son maximum pendant les répétitions pour être au top le jour J. Et c’est sur un Contemporain qu’il va devoir s’entraîner toute la semaine accompagné d’un titre d’Eddy de Pretto : « Fête de trop ». C’est ça l’aventure « Danse avec les stars ». Extrait de l’émission du samedi 20 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9