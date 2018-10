Répétition : Iris Mittenaere, plus sexy que jamais au Moulin Rouge

Quatrième semaine de répétitions pour Iris Mittenaere, notre miss univers, et Anthony Colette, son coach et partenaire. Samedi dernier, ils étaient arrivés en cinquième position avec un total de 30 points. Il n’y a pas de temps à perdre, il va falloir répéter, répéter et encore répéter pour le prochain prime de « Danse avec les stars ». Iris Mittenaere et Anthony Colette comptent bien prendre leur revanche et se hisser en haut du classement. Pour convaincre les juges, le couple de danseurs va devoir danser une Samba sur un titre des Destiny’s Child : « Bootylicious ». Extrait de l’émission du samedi 20 octobre 2018 – Danse avec les stars 9.