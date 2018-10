Répétition : Jeanfi Janssens "trompe" Marie avec Stéphane Plaza

Et le type au maillot de bain Borat, c'est Stéphane plaza et rien que pour ça, la vidéo vaut le coup d'être régardée. Cette quatrième semaine de compétition « Danse avec les stars » commence tout en émotion pour Jeanfi Janssens et sa coach et partenaire, Marie Denigot. Notre humoriste va devoir ouvrir son cœur et dévoiler ses sentiments pour réussir son Contemporain samedi prochain. Le couple de danseurs veut toucher les juges avec leur prestation qui sera accompagnée d’un titre de Charles Aznavour : « Comme ils disent ». La semaine dernière, Jeanfi Janssens et Marie Denigot se sont classés à la sixième place du classement, exæquo avec Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova, avec un total de 26 points. Après cette prestation, vont-ils réussir à remonter dans le tableau des scores ? - Extrait de l’émission du samedi 20 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9