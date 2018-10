Ambiance Banana Splitz en répétitions pour Lio et Christian Millette

Après une semaine difficile, Lio a retrouvé le sourire. Et il y a une bonne raison à ça. Au dernier prime de « Danse avec les stars », Lio et son coach et partenaire, Christian Millette, ont remporté la première place au classement. Ils comptabilisaient 32 points, exæquo avec Pamela Anderson et Maxime Dereymez. Pour cette quatrième semaine de compétition, le couple de danseur va devoir interpréter un Quickstep sur un titre de Lio elle-même : « Banana split ». Et ça tombe bien, Lio adore sautiller un peu partout comme dirait Christian Millette. Espérons que danser sur l’une de ses chansons va lui porter chance pour garder la tête du classement. - Extrait de l’émission du samedi 20 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9