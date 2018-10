Répétition : y'a Crush entre Terence Telle et Shy'm

Cette nouvelle semaine de répétitions « Danse avec les stars » s’annonce plutôt bien pour notre mannequin, Terence Telle, et sa coach et partenaire, Fauve Hautot. La semaine dernière, ils étaient arrivés troisièmes et comptabilisaient un total de 31 points, exæquo avec Héloïse Martin et Christophe Licata. Pour le prochain prime, ils comptent faire encore mieux et se hisser, pourquoi pas, à la première place cette fois-ci. Mais pour y arriver, ils vont devoir s’entraîner d’arrache-pied pour connaître sur le bout des doigts leur chorégraphie. Terence Telle et Fauve Hautot vont interpréter une danse de l’amour, une Rumba sur un titre de The Korgis : « Every got to learn sometimes ». Extrait de l’émission du samedi 20 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9